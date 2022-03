Occitanie. Tarmac Aerosave renforce son équipe d’experts de la transition

« Nos procédés s’industrialisent, nos sites s’agrandissent, nos clients demandent la livraison de leurs actifs et les constructeurs annoncent le retour des commandes géantes. Ces tendances impactent nos effectifs que nous souhaitons porter de 400 à 550 collaborateurs en 2022. » annonce Laurence Etcheverry, directrice des ressources humaines de Tarmac Aerosave. Après deux années de « prudence et de réorganisation », le groupe industriel de services aéronautiques (stockage, maintenance, transition et recyclage) prévoit ainsi de recruter sur ses sites occitans : 50 personnes à Tarbes, 30 à Toulouse-Francazal.

Pour attirer les candidats, l’entreprise compte sur son image de marque, son esprit d’équipe, d’innovation et de qualité du service. Et met en avant « le potentiel d’évolution et de polyvalence des postes ». Les profils recherchés : mécanicien, chaudronnier, technicien et expert maintenance…

Des opportunités à saisir dès à présent sur son site Internet, ou lors du Salon Synergie Aero, organisé le 11 avril à Toulouse, ainsi que le salon TAF de Tarbes, le 20 avril prochain.

