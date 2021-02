Occitanie. Klanik recrute activement de nombreux experts en informatique

Parmi les soixante postes à pourvoir à Toulouse cette année, Klanik prévoit une vague de cinquante recrutements de consultants dédiés à l’ingénierie technique. Les besoins sont à pourvoir sur toute la chaîne de valeurs de la technologie de l’information (IT). Des ingénieurs issus de grandes écoles telles l’Insa ou l’Icam, des spécialistes de langages informatiques comme Java Script, PHP, C/C++, Go, des business analysts, data scientists, spécialistes de l’intelligence artificielle, des ingénieurs DevOps, des profils liés à la cybersécurité, ingénieurs Pentester ou analystes SOC et des chefs de projet sont recherchés.

« Expérimentés ou non, juniors ou seniors en reconversion, diplômés ou non, nous sommes ouverts à de nombreux profils. En revanche, nous ne prenons pas d’alternants ni de stagiaires. L’essentiel est l’expertise dans son domaine, la passion et la volonté de partage. Nous accordons beaucoup d’importance à l’intelligence collective et à la bienveillance », explique Jonathan Legros, directeur de l’agence toulousaine de Klanik. Le bureau de Montpellier recherche les mêmes types de compétences et profils pour pourvoir près de quatre-vingts nouveaux postes. L’équipe de Toulouse se constituant, Klanik devra également recruter en 2021 une dizaine d’encadrants à des fonctions de business managers issus d’écoles de commerce ou de partenaires RH.

Privilégier le développement personnel du collaborateur

Dans un secteur du conseil IT où le turn-over avoisine les 40%, la société affiche un taux de 28% pour une moyenne d’âge de 32 ans. « Nous cherchons à fidéliser nos collaborateurs en les accompagnant dès le premier jour par un parrain qui familiarise le nouvel arrivé avec la culture de l’entreprise. Nous proposons de nombreuses formations, qui représentent 900 heures par an au total, au sein de la Klanik Academy. Nous encourageons également les initiatives personnelles, fait valoir Jonathan Legros. L’Act’In Klanik est par exemple un programme qui permet à chacun de jouer un rôle en interne en fonction de ses passions ou centres d’intérêt. Cela va d’organisateur de sessions d’initiation au rugby à développeur d’un projet autour du e-sport. Enfin, notre incubateur maison, Korner, peut accueillir nos collaborateurs qui veulent se lancer dans le monde de l’entreprenariat. »

Un recrutement en quinze jours

Le processus de recrutement en quatre entretiens en cascade avec le responsable RH, un expert technique, un business manager et enfin, avec le directeur de l’agence, est rapide. « Nous nous attachons à un maximum de transparence pour un parcours d’embauche qui dure en moyenne une semaine à quinze jours », souligne Jonathan Legros. Il est possible de postuler sur le site de Klanik, via les réseaux sociaux ou sur les sites de l’Apec ou Welcome to the Jungle. « N’hésitez pas non plus à passer nous voir dans nos bureaux. Vous serez toujours bien reçus », conseille Jonathan Legros. Enfin, pour ceux intéressés par un développement international, des missions à l’étranger en VIE dans les bureaux de Klanik à Bruxelles, Montréal, Toronto, Houston et dernièrement Dubaï sont aussi proposées.

Isabelle Meijers

Possibilité d’adresser sa candidature à : recrutement@klanik.com

Sur la photo : Jonathan Legros, directeur de l’agence Klanik à Toulouse. Photo Hélène Ressayres - ToulEmploi.