Occitanie. Et si vous deveniez pilote de ligne liO ?

Vous avez plus de 21 ans et le métier de conducteur vous intéresse ? La Région Occitanie et les entreprises de transport lancent une campagne visant le recrutement de 550 « pilotes de ligne scolaire » du réseau liO ! Ces postes sont proposés aux personnes titulaires du permis D ou qui souhaitent le passer, le Conseil régional prenant en charge à 100% la formation des personnes en reconversion professionnelle et des demandeurs d’emploi !

Pour présenter le métier, les conditions de travail et les entreprises qui recrutent, deux actions « portes ouvertes » seront organisées les mercredi 2 février, de 14h à 17h, et samedi 5 février, de 9h à 12h. Pour participer, rendez-vous sur le site de la région, et envoyez un mail à l’entreprise de votre choix.