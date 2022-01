Occitanie : CS groupe va recruter 160 personnes !

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement stratégique Vision 2024, CS Group annonce sa volonté de recruter environ 600 collaborateurs en 2022 dans le monde, dont 160 en Occitanie ! « Le groupe propose des projets techniques passionnants et inédits sur le marché (lutte anti-drones, systèmes d’entraînement collaboratif, sécurisation de systèmes industriels, intelligence artificielle embarquée, traitement automatique d’images satellitaires…) », déclare Olivier Sonneville, le directeur des ressources humaines ajoutant être à la recherche « d’experts des nouvelles technologies, mais aussi passionnés par les métiers de nos clients ».

L’entreprise spécialisée dans le développement et la maintenance de systèmes critiques recherche plus particulièrement des : développeurs, architectes système d’information, directeurs de projets, consultants et ingénieurs en cybersécurité, data analysts et scientists...

Pour postuler : www.cs-recrute.fr