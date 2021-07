Nom du nouveau syndicat qui regroupe désormais Syntec Numérique et TECH IN France. Numeum a vocation à représenter les Entreprises de services du numérique (ESN), les entreprises de conseil en technologies, les éditeurs de logiciels, les plateformes et plus largement toutes les entreprises du numérique.

Cette nouvelle organisation portera la voix de 2300 entreprises réalisant 85% du chiffre d’affaires du secteur du numérique et représentant 530.000 emplois en France.