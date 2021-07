Numérique : quelles sont les entreprises qui recrutent en Occitanie ?

Elsys Design aime les passionnés

La société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués souhaite recruter cette année « une vingtaine d’ingénieurs en CDI dans les domaines de la microélectronique (ASIC, FPGA, SoC), de la carte électronique (numérique, analogique, puissance) et du logiciel embarqué », à Toulouse. Elsys Design recherche des jeunes diplômés, des ingénieurs confirmés, des experts, ainsi que des leaders techniques « mêlant passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être ».

CoperBee se transforme

DevOps, développeurs full stac, python django... architecte SI, Scrum Master responsable technique Pythonchef de projet spécialiste Zoho / HubSpot... au total, CoperBee prévoit de recruter vingt collaborateurs cette année, à Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne). L’entreprise collaborative (86% de ses collaborateurs sont devenus actionnaires), spécialisée en transformation digitale, accompagne ses clients dans leurs projets d’innovation, de conception ou d’optimisation de leur système d’information.

Econocom vous prépare à l’embauche

Techniciens et responsables d’exploitation, ingénieurs (de production, système, sécurité...), administrateurs système et réseaux, chefs et directeurs de projet... cette année, Econocom recrutera plus d’une centaine de personnes à Toulouse et Mauguio. L’ESN spécialisée dans la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques proposera une partie de ces postes dans le cadre de Préparations opérationnelles à l’emploi, c’est-à-dire à des demandeurs d’emploi qui bénéficieront d’une formation préalable à leur embauche.

Infomil dynamise ses services

Filiale informatique du groupe E. Leclerc, Infomil conçoit et déploie des solutions à destination des magasins de l’enseigne (applications mobiles, caisses en libre-service, affichage...). L’entreprise, née à Toulouse en 1994, continue à beaucoup recruter dans la Ville rose. 80 CDI seront ainsi ouverts cette année aux profils suivants : ingénieur développement, ingénieur systèmes et réseaux, système d’information, technicien support, responsable d’équipes techniques, chef de projet...

Devensys (cyber)sécurise sa croissance

Trois ans de recherche et développement auront été nécessaires à l’élaboration de Merox. Cette solution, mise au point par Devensys, sécurise les messageries et les noms de domaines des entreprises. Un logiciel à l’efficacité reconnue par les experts, ce qui permet à la start-up montpelliéraine d’entrevoir l’avenir avec enthousiasme. Une levée de fonds d’1,5 million d’euros est programmée avant l’été, afin de soutenir son développement à l’international, et l’embauche de dix personnes prévue d’ici à la fin de l’année.

CLS stimule vos talents

Filiale du Centre national d’études spatiales et de la Compagnie nationale à portefeuille, Collecte Localisation Satellites (CLS) est une société internationale pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la Terre. Depuis son siège, à Ramonville-Saint-Agne, et sa trentaine de sites dans le monde, la société continue à se développer et recruter. Une vingtaine de postes seront ouverts cette année à Toulouse, principalement à des ingénieurs (systèmes, études, d’exploitation, business developper...).

FullSave voit plus loin

FullSave, installé à Labège, va poursuivre ses recrutements cette année. Hébergeur et opérateur d’infrastructures de télécommunications, l’entreprise vient de rejoindre le groupe européen Eurofiber spécialisé dans les infrastructures numériques. Son nouvel actionnaire va lui permettre de se développer au-delà du Sud-Ouest, mais également de renforcer ses positions en Occitanie, FullSave est en effet l’un des trois porteurs du projet de création d’un data center dans le Gers, à l’horizon 2022, avec Gers Numérique et Apexi. C’est donc pour l’ensemble de ses services (R&D, informatique, commercial et administratif) que la société a besoin de recruter. En 2021, et au cours des prochaines années...

Inside recrute à nouveau

Spécialisée dans les métiers de l’infrastructure, de l’applicatif, du coud et du DevOps, l’agence Inside Toulouse accompagne une cinquantaine d’entreprises dans leur transformation digitale. « Portés par le gain de marchés structurants, nous allons recruter trente profils », indique l’ESN, qui emploie aujourd’hui près de 200 personnes dans la région. Les profils recherchés sont variés : architectes infra (idéalement cloud) et DevOps, scrum masters, ingénieurs et administrateurs système Linux et Microsoft, administrateurs fonctionnels outil ITSM, développeurs Python et Java/Angular, ingénieurs de production applicatif, réseau sécurité, DevOps... Des emplois à pourvoir à Toulouse principalement, quelques postes étant également localisés à Montauban.

