Numérique : quelles opportunités d’emploi en Occitanie ?

Celad

170 postes

La société de conseil et d’ingénierie informatique annonce 170 recrutements pour 2020. Positionnée sur des projets à haute valeur ajoutée, dans le domaine des systèmes d’information et de l’informatique industrielle, Celad recherche des développeurs, des chefs de projets, des ingénieurs...

Inforsud

10 postes

Inforsud recherche une dizaine de profils à Albi, Toulouse et Bozouls, dont : un ingénieur commercial, un technicien support niveau 1, un consultant sage L100, un consultant infrastructure réseaux et systèmes, un développeur environnement Microsoft, un administrateur cloud, un responsable d’activité conseil et un chargé de marketing.

Elsys Design

15 postes

Elsys Design, qui célèbre cette année ses 20 ans, affiche d’importantes ambitions de recrutement. 200 CDI en France, dont une quinzaine à Toulouse. « Nous recherchons des ingénieurs dans les domaines de la microélectronique, de la carte électronique et du logiciel embarqué. Des jeunes diplômés, profils confirmés et experts mêlant passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être », précise Xavier Mongaboure, le directeur communication et marketing d’Advans Group. Elsys Design étant la branche spécialisée dans les systèmes embarqués de ce groupe qui réunit également Avisto et Mecagine.

Lyra

50 postes

Dans le cadre de sa croissance continue, le spécialiste de la sécurisation des paiements va recruter cinquante personnes en CDI, à Labège. Les fonctions informatiques concentrent l’essentiel des besoins. Mais Lyra recherche également des profils relevant des fonctions marketing, commerciales, administratives et financières. « Si nous sommes plutôt focus sur les Bac +5, nous nous ouvrons aussi aux profils moins diplômés. Nous nous concentrons alors sur les compétences acquises et l’expérience », note Laure Laporte-Riou. Et la DRH d’ajouter : « Nous sommes également attentifs aux soft skills des candidats, particulièrement à l’autonomie, à l’esprit collaboratif et à l’ouverture d’esprit. »

Seclab

10 postes

Spécialisée dans la cyberprotection des systèmes industriels et critiques, Seclad connaît une forte croissance en France et à l’international. L’entreprise montpelliéraine doit ainsi renforcer ses équipes techniques et commerciales de nouveaux architectes, développeurs, électroniciens...



Serma

50 postes

Ingénieurs électronique analogique, numérique et de puissance, ingénieurs FPGA, logiciel embarqué, sûreté de fonctionnement logiciel ou matériel... sont quelques-uns des profils recherchés par la société de services et d’ingénierie technologique Serma, cette année, à Toulouse.

Sylob

20 postes

Sylob va recruter une vingtaine de personnes en 2020 pour son siège albigeois. La société édite des logiciels dédiés exclusivement à l’univers de l’industrie. Elle recherche des profils Bac +3 / Bac +5, de préférence expérimentés dans le domaine informatique. En croissance depuis dix années consécutives, l’entreprise se targue d’offrir de nombreuses perspectives de carrière à ses salariés. Dans ses recrutements, elle est attentive « au goût du collectif » et à l’adéquation des candidats avec ses valeurs. La maîtrise de l’anglais est recommandée.

