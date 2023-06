Nouvelles nominations pour l’Afpa Occitanie !

Annie Brinet s’envole vers de nouveaux horizons … à Toulouse !

Annie Brinet, actuelle directrice des centres de Toulouse Métropole Ariège (TMA) depuis trois ans est nommée directrice régionale adjointe (DRA) en Afpa Occitanie. Annie Brinet prendra ses fonctions dès le 1er juillet, aux côtés d’Alain Mahé, directeur régional Afpa Occitanie et PACA.

Annie Brinet est une femme d’action qui ne renonce jamais.

Elle a structuré TMA et a permis au centre de Palays d’ouvrir La Place inaugurée en septembre 2022. Depuis son arrivée en tant que directrice de quatre centres à Toulouse et en Ariège, des dizaines de partenariats ont été signés.

Venant du domaine de l’Economie sociale et solidaire, Annie Brinet intègre l’Afpa en 2000 en tant que formatrice en gestion d’entreprise. Annie Brinet occupe par la suite les fonctions de directrice adjointe à Alès-La Grand Combe (2007), puis prend la direction des fonctions support Afpa des régions Languedoc-Roussillon (2010) et Midi-Pyrénées (2012). Annie Brinet devient ensuite directrice de centres et a successivement dirigé l’Afpa d’Avignon-Le Pontet (2013), l’Afpa de Montpellier-Saint Jean de Védas (2017), et Toulouse Métropole (Balma et Palays) Ariège (Foix et Pamiers) depuis 2020. Annie Brinet est une dirigeante engagée et efficace, qui a toujours su améliorer la performance des équipes qu’elle dirigeait en développant les projets de l’Afpa et les partenariats sur les territoires où elle est intervenue.

Serge Dreyer arrive à Toulouse pour prendre la direction des quatre centres Toulouse-Métropole-Ariège !

Serge Dreyer, directeur des centres Afpa du Tarn et de l’Aveyron depuis dix ans, est nommé directeur des quatre centres Afpa de Toulouse Métropole Ariège : Balma, Toulouse-Palays, Foix et Pamiers à compter du 1er juillet, pour succéder à Annie Brinet.

Après une longue expérience dans le soudage, c’est en janvier 1995 que Serge Dreyer commence son parcours à l’Afpa en tant que formateur soudeur, d’abord à Limoges puis à Toulouse-Bordelongue.

En 2003, Serge Dreyer évolue vers des fonctions d’ingénieur de formation à Vénissieux, puis de manager de formation dès 2008 à Toulouse.

C’est en 2013 qu’il prend la direction des centres aveyronnais (Rodez et Decazeville), puis dès 2015, des centres Afpa du Tarn et de l’Aveyron (Centre Afpa de Rodez et ouverture d’une antenne à Millau en 2022).

Serge Dreyer est un développeur et un homme de terrain qui fait preuve d’une détermination sans faille.