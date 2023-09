Nouvelle formation Réparateur de matériel Outdoor à l’Afpa de Millau !

Dans le domaine de l’outdoor, garantir la qualité et la fiabilité du matériel est essentiel afin d’assurer la sécurité des activités.

C’est dans ce cadre que l’Afpa a mis en place la formation Réparateur de matériel outdoor.

Qu’est-ce que le métier de réparateur de matériel outdoor ?

Le réparateur outdoor effectue le diagnostic, offre des conseils, vend et assure la réparation de l’équipement destiné aux sports de plein air. Dans ce rôle, vous serez responsable de produits tels que des sacs de voyage, des sacs à dos, des vêtements de sport, des meubles d’extérieur, des équipements de couchage, des tentes et des articles gonflables, ainsi que des bâtons.

Une formation aux objectifs multiples !

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de :

• Diagnostiquer l’état du matériel outdoor confié et évaluer le travail nécessaire pour sa remise en état

• Etablir un devis en conséquence

• Informer et conseiller le client sur le bon usage et l’entretien de son matériel

• Réaliser la réparation

• Personnaliser ou customiser le produit par nécessité ou à la suite d’une demande spécifique d’un client

• Participer à la vente et à la gestion du service après-vente des matériels outdoor

La formation en chiffre !

• 82,6 % de réussite au titre professionnel

• 74,1 % d’accès à l’emploi dans les 6 mois

• 86 % de stagiaires satisfaits

N’attendez plus et rejoignez-nous ! Démarrage de la formation : 26 septembre 2023 !

Contactez-nous pour préparer votre entrée en formation : 06 18 95 80 77 – severine.bonnet@afpa.fr

Pour plus d’informations : www.afpa.fr