MisterTemp’ recrute 50 préparateurs de commandes à Plaisance-du-Touch

MisterTemp’, leader de l’intérim digital, recherche actuellement plus de 50 préparateurs de commandes pour le compte d’un de ses clients opérant dans la grande distribution, Des postes à pourvoir immédiatement à Plaisance-du-Touch. « Le Caces 1 est un gros plus », souligne l’entreprise, qui ajoute que ces missions de longues durées sont plus largement ouvertes à toute personne motivée, avec ou sans expérience.

Chaque personne recrutée recevra d’ailleurs deux jours de formation pour pouvoir ensuite assumer sa fonction : réaliser le prélèvement des produits, constituer des palettes, charger des marchandises, suivre l’état des stocks...

Les candidats sont invités à postuler sur le site de Mister Temp’, ou directement par mail : sonia.bergmans@mistertemp.com