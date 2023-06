Manpower recrute des talents pour l’aéronautique !

Alors que le Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) se déroule au Parc des Expositions du Bourget, du 19 au 25 juin, Manpower France lance « La semaine de l’aéronautique ». Des journées portes ouvertes organisées dans plus de 100 agences partout en France, visant à recruter plus d’un millier de talents.

Plusieurs sont prévues en Occitanie, notamment à Tarbes ce mardi 20 juin (de 9h à 17h), afin de pourvoir près de 150 postes, notamment pour ses clients Daher et AAA. Les profils recherchés : drapeur, ajusteur, chaudronnier, techniciens méthode, techniciens qualité, approvisionneur, achat, mécanicien B1 B2, usineur, ordonnancement... Des postes à pourvoir en direct ou via une formation.

En partenariat avec l’agence Pôle emploi d’Albi, un job dating sera également organisé le 26 juin prochain, de 9h à 12h (inscription ici).

