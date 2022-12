« Mad skills »

Ces « folles compétences » qui intéressent de plus en plus les recruteurs ! Complémentaires des hard et soft skills, les compétences originales sont en effet de plus en plus scrutées par les DRH, notamment lorsqu’elles sont en quête de profils résilients, capables d’une grande adaptabilité, ou encore dotés d’un fort sens du collectif.

Bénévolat, sport, art, nouvelles technologies... l’activité mise en avant doit pourtant refléter une forme d’excellence. Eh non, il ne suffit pas d’être atypique pour espérer se démarquer en entretien... Il faut aussi être bon !