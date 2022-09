Pour Maison de l’Orientation Mobile, le nouveau dispositif du Conseil régional. Dévoilé lors de la conférence de rentrée de la présidente Carole Delga, il prendra la forme de deux véhicules avec, à leur bord, des professionnels de l’orientation qui iront à la rencontre de jeunes lycéens ou étudiants en études supérieures, mais aussi d’adultes en recherche d’emploi, en secteur rural et de politique de la ville. Il animeront des ateliers d’information sur les métiers porteurs et les formations, et proposeront des entretiens individuels aux personnes qui souhaitent être accompagnées dans leurs projets.

Un service complémentaire à celui que déploient déjà les deux Maisons de l’Orientation de Montpelier et Toulouse, ainsi que les Maisons de Ma Région présentes dans chaque département, l’orientation étant une compétence confiée aux Conseils régionaux depuis 2018.