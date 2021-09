Pour Mineur non accompagnés (MNA), soit un jeune de moins de 18 ans séparé de ses représentants légaux sur le sol français. Une récente étude réalisée par le Carif-Oref Occitanie, dans le cadre de l’Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi, révèle que leur nombre a progressé de 29% sur un an dans notre région, soit 2481 personnes recensées en 2019.

La part des jeunes en provenance des pays d’Afrique subsaharienne est largement majoritaire, avec plus d’un MNA sur deux qui en sont originaires.

Des jeunes confrontés à de nombreuses difficultés d’intégration et d’insertion du fait de l’hétérogénéité des pratiques des collectivités, des freins juridiques, des problématiques de langue, d’accès en formation... Un projet de loi, dont l’entrée en vigueur est prévue début 2022, est d’ailleurs en cours de préparation afin d’améliorer l’accompagnement des mineurs qui sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance.

Pour découvrir l’étude, cliquez ici