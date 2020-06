Pour Maisons de l’orientation, ces lieux créés par la Région Occitanie pour informer et accompagner tous les publics dans leurs projets professionnels. Fermées pendant le confinement, elles vous accueillent de nouveau le matin, de 9h30 à 13h :

du lundi au vendredi, à la MDO Montpellier Antigone,

le lundi, mercredi et vendredi, à la MDO Toulouse Bellefontaine,

le mardi et le jeudi, à la MDO Toulouse Centre.

Elles continuent également à assurer des services à distance : rendez-vous individuel en visioconférence ou par téléphone sur les questions d’orientation et de formation, atelier orientation information sur les métiers...

Plus d’infos ici