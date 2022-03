MBS actualise son Programme Grande École

Montpellier Business School investira, à l’horizon 2024, le futur quartier éco-numérique de la ville situé à deux pas de la Halle French Tech. Ce nouveau campus ambitionne d’être à la pointe de la technologie et de l’écologie. En attendant ce déménagement, l’école se félicite d’avoir repris ses cours en présentiel après dix-huit mois de fermeture totale. Quelques aménagements en distanciel ont malgré tout subsisté après l’épisode Covid. « Nous avons la particularité de compter 1600 étudiants en alternance sur nos 3800 élèves. Pour eux, nous avons maintenu deux classes 100% à distance en deuxième année de Programme Grande École et notre troisième année de Bachelor », explique Bruno Ducasse, le directeur de MBS.

L’école a, en outre mis en œuvre, depuis la rentrée, une réforme de son Programme Grande École pour faire face aux nouveaux enjeux de société́ et de développement durable. Il s’articule désormais autour de l’obtention de certificats afin d’aller plus loin dans les différentes spécialisations de dernière année. Dans ce cadre, l’école a mis l’accent sur des parcours complémentaires autour de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Parmi les autres nouveautés, les Master of Science spécialisés 100% en anglais vont aussi être revus cette année afin de proposer des spécialisations plus pointues. « En augmentant la spécialisation des Masters, nous allons toucher plus fortement le marché français et répondre encore mieux aux besoins des entreprises. »

