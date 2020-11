« M-Compétences »

Nom du plan d’actions lancé par l’Opco Mobilités, l’opérateur de compétences en charge de la formation et de la transition professionnelle des métiers du transport, de la logistique et de l’automobile. Ce plan comprend un volet formations à destination des entreprises de moins de 50 salariés.

100% pris en charge et 100% digitalisés, les quatre programmes proposés visent à faire monter en compétences certains collaborateurs dans ce contexte de crise sanitaire. Leur permettre de devenir par exemple référent sanitaire, et donc d’assurer une veille sur les mesures gouvernementales et les risques pandémiques, et de les déployer dans leur entreprise. Une autre formation porte sur la mise en oeuvre du télétravail, une autre encore sur le management des équipes à distance. Enfin, la dernière porte sur le développement de la relation client à distance.

Les formations seront accessibles jusqu’au 30 juin 2021.