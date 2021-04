Logistique : 100% de placement en CDI pour des demandeurs d’emploi formés à l’Afpa de Montauban

L’Afpa de Montauban, dirigée par Eric Vella, compte 25 collaborateurs et forme plus de 400 stagiaires par an dont 92% réussissent à leur Titre professionnel. Les futurs professionnels de la logistique formés à l’Afpa de Montauban le sont dans des conditions réelles de travail.

En effet, une plateforme logistique pédagogique dans un entrepôt de 100 m² avec une aire extérieure de réception, expédition, stockage de 300 m² mais aussi : un cantilever et un rayonnage dynamique, un parc d’engins de manutention remorque pour le chargement et déchargement latéral et le déchargement à quai, cinq racks statiques pour le stockage, des palettes avec niveau zéro pour le picking, plus quatre autres niveaux pour le réapprovisionnement du picking et pour le stockage.

Un magasin composé de huit allées de stockage sur cinq niveaux, soit plus de 600 emplacements, près de 100 références traitées quotidiennement, il permet de réaliser des mises en situations professionnelles pour l’accueil comptoir et la gestion de stocks.

Un plateau de formation équipé de trois salles de cours de 30m² chacune, dotées d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur. deux salles informatiques de 20 et 40m² avec 24 ordinateurs et une imprimante partagée à disposition des stagiaires. Des postes de travail individuels permettant aux stagiaires de faire des recherches et de pousser plus loin leurs connaissances théoriques.

Les ressources pédagogiques sont accessibles H24 sur site ou à distance, à la convenance du stagiaire. La traçabilité des apprentissages est assurée à chaque réception de documents et à chaque étape du parcours au travers des Echanges de Données Informatisées (EDI).

L’offre de formation proposée par le centre de Montauban en logistique est de niveau 3 (CAP/BEP), Cariste d’Entrepôt, Agent.e magasinier et Préparateur.trice de commandes en entrepôt. Ces sessions courtes et intensives sont diplômantes (Titres professionnels délivrés par le Ministère du travail) et facilement accessibles : aucune expérience requise, simplement savoir lire, écrire et compter sont les prérequis pour suivre ces formations dans de bonnes conditions.

Photo Afpa Occitanie DR.

A propos de l’Afpa :

Avec 113.000 personnes formées en 2019, dont 72.000 demandeurs d’emploi et 41.000 salariés, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation des personnes en situation de handicap.

L’Afpa Occitanie forme plus de 10.400 stagiaires par an : 7125 demandeurs d’emploi et 3320 salariés. 84% ont obtenu leur titre professionnel et 66% ont retrouvé un emploi dans les 6 mois, à l’issue de la formation.

