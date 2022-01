Des solutions Afpa en Occitanie pour se former dans des métiers qui recrutent !

1600 entreprises clientes et plus de 9000 stagiaires formés en 2021 dont 7457 demandeurs d’emploi. 66,5% des stagiaires en emploi dans les 6 mois et 84% de taux réussite au titre professionnel. Aux côtés de ses partenaires, l’offre de l’Afpa Occitanie est en évolution permanente, apportant à la fois des solutions formation et des dispositifs d’accompagnement dans le cadre de ses missions de service public et de ses valeurs d’utilité sociale.

Une offre diversifiée, pour tous les âges dont LA PROMO 16.18 pour les mineurs de plus de 16 ans, à tous les niveaux et dans des secteurs porteurs : services à la personne et aux entreprises, artisanat d’art, bâtiment et travaux publics, commerce - vente et distribution, fonctions supports, hôtellerie-restauration, tourisme, industrie (métaux et aéronautique), mécanique (automobile, cycles & motocycles), métiers de l’insertion et de la médiation, réseaux-télécommunication-informatique-numérique et logistique. En outre, en Occitanie, Afpa Entreprises a déjà formé en 2021 près de 500 stagiaires en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

Ces formations s’adressent à tous les actifs et salariés. Pour les demandeurs d’emploi, nos formations ouvrent droit à rémunération et l’hébergement est gratuit car financé par la Région Occitanie. Des opportunités à saisir rapidement d’autant qu’ils restent des places disponibles dans les sessions suivantes....

A Albi

Vendeur-conseil en magasin (en alternance), du 1er février 2022 au 25 janvier 2023

Opérateur Service Rapide, du 16 février au 17 juin 2022

Monteur Dépanneur en climatisation, du 16 mars au 23 septembre 2022

Technicien d’installation en Equipements de Confort Climatique, du 17 mars au 9 décembre 2022

Contact : recrutement.albi@afpa.fr

A Alès et Nîmes

Agent de maintenance des bâtiments, à Nîmes du 7 février au 2 septembre 2022

Maçon en voirie et réseaux divers, à Nîmes du 28 février au 16 septembre 2022

Assistant de Vie aux Familles, à Nîmes du 28 février au 5 août 2022

Agent de prévention et de sécurité du 15 mars au 3 juin 2022

Opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur, à Alès du 28 mars au 21 octobre 2022

Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique, à Alès du 21 février au 23 septembre 2022

Agent de fabriquant et montage en chaudronnerie, à Alès du 28 février au 29 juillet 2022

Tuyauteur industriel, à Alès du 28 février au 13 juillet 2022

Contacts :

recrutement.ales@afpa.fr

recrutement.nimes@afpa.fr



A Béziers

Agent de propreté et d’Hygiène, du 7 février au 3 juin 2022

Employé commercial en magasin, du 28 février au 1er juillet 2022

Animateur Loisir et Tourisme, du 28 février au 16 septembre 2022

Contact : recrutement.beziers@afpa.fr

A Carcassonne

Vendeur Conseil à partir du 24 janvier 2022

Maçon & Maçon Bâti Ancien à partir du 7 février 2022

Électricien d’Équipement du Bâtiment à partir du 7 février2022

Contact : recrutement.carcassonne@afpa.fr

A Foix et Pamiers

Projet Pro pour consolider son projet, à Foix du 14 février au 6 mai 2022 et du 28 mars au 1er juillet 2022

Assistant de Vie aux Familles en mai 2022

A Pamiers, plusieurs entrées sont prévues dans le BTP : maçon, peintre en bâtiment et agent de maintenance des bâtiments

Contact : recrutement.ariege@afpa.fr

A Montauban

Monteur dépanneur en climatisation, du 17 janvier au 5 août 2022

Agent de maintenance des bâtiments, du 14 février au 16 septembre 2022

Installateur en thermique et sanitaire, du 14 février au 16 septembre 2022

Plaquiste-Plâtrier, du 14 mars au 23 septembre 2022

Technicien d’installation en équipements de confort climatique, du 21 mars au 9 décembre 2022

Contact : recrutement.montauban@afpa.fr

A Montpellier

Licence soudage du 31 janvier au 8 avril 2022, financement Conseil régional

Assistant Commercial en alternance, et financement Conseil régional, du 28 février 2022 au 10 mars 2023 avec 5 postes à pourvoir

Formation préparatoire aux formations de l’industrie niveau 3, du 7 février au 11 mars 2022

Agent de service médico-social (en alternance), du 14 février au 16 septembre 2022

Assistant import-export, du 14 février au 14 octobre 2022

Conseiller commercial option assurances, du 14 février au 23 septembre 2022

Contact : recrutement.montpellier@afpa.fr

A Rivesaltes

Assistant Import-Export du 24 janvier au 5 juillet 2022

Agent de Propreté et d’Hygiène du 14 février au 10 juin 2022

Constructeur Ossature Bois du 21 février au 30 septembre 2022

Préparateur de Commandes du 19 avril au 29 juillet 2022

Contact : recrutement.rivesaltes@afpa.fr

A Saint-Chély d’Apcher en Lozère

Installateur Thermique et Sanitaire, du 31janvier au 22 juillet 2022

Secrétaire Assistante, du 7 février au 12 août 2022

Contact : recrutement.lozere@afpa.fr

A Tarbes

Assistant de Vie aux Familles, du 7 février au 22 juillet 2022

Agent de Maintenance des Bâtiments, du 4 avril au 18 novembre 2022

Technicien supérieur Systèmes et réseaux, du 11 avril au 27 janvier 2023

Peintre en bâtiment, du 19 avril au 2 décembre 2022

Agent de Maintenance en équipement de confort climatique, du 19 avril au 7 octobre 2022

Charpentier bois et Constructeur bois, du 25 avril au 9 décembre 2022

En alternance : 15 Techniciens d’intervention en froid et équipements de cuisines professionnelles (TIEFCP) avec un employeur à la clé dans l’une de ses entreprises partenaires pour une durée de 2 ans dès février 2022.

Contact : recrutement.tarbes@afpa.fr

A Toulouse-Balma et Toulouse-Palays

Offres de formation en alternance :

Technicien métreur en bâtiment, à Palays du 10 janvier 2022 au 27 janvier 2023

Chargé d’affaire en rénovation énergétique du bâtiment, à Palays du 10 janvier 2022 au 1er février 2023

Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction, à Palays du 10 janvier 2022 au 27 janvier 2023

Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix, à Palays du 10 janvier 2022 au 27 janvier 2023

Technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet, à Palays du 10 janvier 2022 au 27 janvier 2023

Technicien d’étude en construction bois, à Palays du 10 janvier au 27 octobre 2022

Électricien d’équipement du bâtiment, à Palays du 17 janvier 2022 au 3 février 2023

Concepteur développeur d’applications, à Balma du 3 janvier au 10 novembre 2022

Conseiller en relation client à distance, à Balma du 10 janvier au 18 novembre 2022

Facteurs à LA POSTE, à Balma 3 groupes de 14 alternants en 2022 avec 3 vagues de recrutement prévues en février, avril et septembre 2022

Installateur Livreur chez DARTY pour le secteur Grand Ouest - 19 postes à pourvoir dont 4 à Portet sur Garonne - Début de contrat 21 mars 2022

Autres formations pour tous les actifs, salariés et demandeurs d’emploi :

Encadrant techniques d’insertion, à Balma du 13 janvier au 5 mai 2022

Comptable assistant, à Balma du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2023

Chaudronnier d’atelier, à Balma du 17 janvier au 31 mai 2022

CQPM Intégrateur cabine aéronautique, à Balma du 17 janvier au 1er juin 2022

Technicien métreur en bâtiment, à Palays du 7 février au 4 novembre 2022

Agent de Maintenance des Bâtiments, à Palays du 3 janvier au 22 juillet 2022

Technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet, à Palays du 14 février au 16 décembre 2022

Technicien supérieur étude en Génie Climatique, à Palays du 17 janvier au 22 décembre 2022

Conducteur de Grue à Tour, à Palays du 17 janvier au 15 avril 2022 / du 7 mars au 3 juin 2022

Conducteur d’Engins en chantier urbain, à Palays du 24 janvier au 3 juin 2022 / du 7 mars 2022 au 13 juillet 2022

Plaquiste-Plâtrier, à Palays du 31 janvier au 29 juillet 2022

Agent de Maintenance en équipement de confort climatique, à Palays du 14 février au 29 juillet 2022

Assistant de vie aux familles, à Palays du 14 février au 22 juillet 2022

Contacts :

recrutement.palays@afpa.fr

recrutement.balma@afpa.fr