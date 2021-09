Les salons TAF font leur rentrée en Occitanie !

Suspendus en raison du contexte sanitaire, les salons Travail Avenir Formation reviennent en force en cette rentrée ! Coorganisés par la Région Occitanie, Pôle emploi, les Missions locales, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, ils permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de formation et d’activité professionnelle. Et de postuler auprès de centaines d’entreprises !

L’entrée aux manifestations, programmées au cours des prochaines semaines, sera conditionnée à la présentation du Pass sanitaire (obligatoire dès 18 ans, et dès 12 ans à partir du 30 septembre) ou d’une preuve de non contamination de la Covid-19. Certains événements seront également proposés dans un format virtuel.

Les dates et lieux des prochains TAF :

Le 8 septembre à Rodez

Le 15 septembre à Albi

Le 15 septembre à Carcassonne

Les 22 et 23 septembre à Montpellier

Les 6 et 7 octobre à Toulouse

Le 7 octobre à Saint-Gaudens (salon virtuel)

Les 12 et 13 octobre à Nîmes (salon virtuel)

Le 13 octobre à Auch

Le 14 octobre à Cahors

Le 14 octobre à Mende (salon virtuel)

Le 20 octobre à Tarbes

Le 21 octobre à Figeac (salon virtuel)

Le 26 octobre à Montauban

Le 28 octobre à Pamiers