Les lycées aéronautiques blagnacais, bons élèves de la réforme

Pour son deuxième déplacement à Toulouse, Carole Grandjean choisit l’aéro ! Ce jeudi 21 septembre, la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la formation professionnels a en effet rendu visite à deux lycées emblématiques de la filière : le Lycée Saint-Exupéry et le Lycée Airbus, à Blagnac. Objectif, échanger avec les élèves, découvrir les installations et surtout, porter la récente réforme des lycées professionnels. Certaines mesures sont déjà effectives, comme la création d’un bureau des entreprises dans chaque établissement : « 65 ont été créés en cette rentrée dans l’académie de Toulouse », se félicite son recteur, Mostafa Fourar. Leur rôle, « développer le portefeuille d’entreprises partenaires et bien qualifier les relations », précise la ministre.

Autre évolution majeure apportée par la réforme, la rémunération des stages. Chaque élève recevra désormais une gratification à hauteur de 50 euros par semaine en classe de Seconde, 75 euros en Première et 100 euros en Terminale. Le tout, entièrement financé par l’Etat. Une avancée palpable pour les étudiants, même si la plupart d’entre eux voient la réforme - « quelle réforme ? »- d’un œil plutôt abstrait. Alternants chez Air France pour leur BTS Structures, Wassil et Narah ne bénéficieront pas de la gratification. Cela ne les empêche pas de se réjouir pour leurs cadets et pas seulement : « C’est super que de l’argent soit investi dans notre lycée, ça va nous permettre de faire encore plus de choses », constatent-ils en chœur.

27 millions d’euros pour les lycées occitans

Emmanuel Macron annonçait au printemps qu’il investirait un milliard d’euros supplémentaire par an dans les lycées professionnels. Pour le moment, 27 millions d’euros ont été débloqués en Occitanie. « C’est un investissement initié en 2020 et qui s’étale sur dix ans », précise Nicolas Madiot, chargé du service académique d’information et d’orientation au rectorat de l’académie de Toulouse. Il précise que d’autres investissements suivront pour les lycées aéronautiques puisqu’un nouveau Plan investissement avenir (PIA) est actuellement en cours de définition. L’aéronautique est-elle privilégiée ? Pour lui, la réponse est non : « Les montants alloués varient en fonction de plusieurs paramètres. Le matériel pour les lycées aéronautiques coûte plus cher que pour d’autres filières, c’est un fait. Mais tous les établissements ont reçu une somme conséquente et en sont très contents », appuie-t-il.

Le Lycée Saint-Exupéry a quant à lui reçu 1.8 millions d’euros. Et pour l’ensemble du Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, qui regroupe onze lycées dont les deux visités ce jour là, « l’investissement projet se montre à 8 millions d’euros auxquels s’ajoutent 4 millions d’euros apportés par les collectivités », indique Johanne Lacazedieu, directrice opérationnelle du campus. Une belle enveloppe pour la filière d’excellence toulousaine, loin d’être concernée par d’éventuelles suppressions de formations. A l’inverse, d’autres voies considérées comme « non insérantes » devraient être remaniées, sans que le détail ne soit connu pour le moment. « Ce n’est pas pour tout de suite », (r)assure le recteur.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la formation professionnels, au Lycée professionnel Saint-Exupéry, à Blagnac, le 21 septembre 2023. Crédits Marie-Dominique Lacour/ToulEmploi.