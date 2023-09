Les banques occitanes recrutent groupées

« Acteurs de l’économie et employeurs solides et responsables, les banques d’Occitanie sont au service du territoire et je me réjouis que nous puissions valoriser, d’une même voix, ce métier passionnant et essentiel qu’est le métier de banquier », a récemment déclaré Christophe Le Pape. Le président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées s’exprimait alors (aussi) en tant que président de la Fédération bancaire française (FBF) Occitanie. Le Comité régional des banques a en effet décidé de lancer une campagne d’envergure pour amplifier l’attractivité des métiers bancaires. Une « mobilisation générale » qui, du 12 septembre dernier et jusqu’à la fin du mois, va prendre la forme d’un affichage commun dans les quelque 3700 agences du territoire, les médias et les réseaux sociaux. Les candidats étant invités à déposer leur CV en agence ou sur la page fbf-occitanie-recrutement.fr qui recense l’ensemble des offres d’emploi proposées.

Partout et pour tous

Cette action s’inscrit dans un contexte de forte croissance des besoins. Si 2022 a constitué une année record d’embauches pour le secteur (48.900 en France, soit une augmentation de 21% sur un an), en 2023, les banques d’Occitanie envisagent de recruter de nouveau plus de 5000 nouveaux collaborateurs ! Les postes sont ouverts aux jeunes, notamment via l’alternance (plus de 350 rien que pour l’ESBanque), mais aussi aux profils en reconversion, notamment seniors. Une cible nouvelle pour des enseignes impactées, comme tous les autres recruteurs, à une pénurie de candidats.

Si la profession vante son esprit d’ouverture, elle met également en avant la diversité des profils recherchés, les postes étant accessibles à différents niveaux. En Occitanie, en 2022, les recrutements en CDI ont ainsi ciblé des Bac + 4/5 et plus (34,2%), des Bac + 2/3 (60,2%) et des infra-Bac +2 (5,6%). Enfin, dernière spécificité et non des moindres, des emplois pérennes et ancrés dans tous les départements. « La proximité territoriale est une marque de fabrique des banques françaises, et un enjeu majeur de son modèle relationnel », rappelle le comité.

Ingrid Lemelle

Photo : Igor Link de Pixabay