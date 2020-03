Les agriculteurs recrutent en Occitanie

« Nous avons besoin de 200.000 personnes sur les trois mois qui viennent dont 45.000 au mois de mars, 75.000 en avril et autant en mai », déclarait il y a quelques jours Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole en France.

Pour soutenir les agriculteurs, les aider à faire face à leurs besoins en main d’oeuvre et ainsi, « sécuriser nos assiettes », la FNSEA a donc mis en ligne, avec l’Agence nationale de l’emploi et de la formation en agriculture (Anefa), Pôle emploi et le ministère du Travail, la plateforme #desbraspourtonassiette.

Élaborée par la startup WiziFarm, elle met en relation les agriculteurs et les personnes disponibles et motivées. Les premiers sont invités à présenter leurs missions, les secondes à renseigner leurs disponibilités, localisation, savoir-faire et centres d’intérêts. Puis WiziFarm fait le lien et leur propose d’entrer en contact via une messagerie interne pour définir les modalités de travail (type de tâches, mesures de protection, horaires, rémunération…).

Une plateforme gratuite qui propose déjà de nombreux postes en Occitanie.

À découvrir ici