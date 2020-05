Les agences de Pôle emploi Occitanie se préparent à rouvrir

La réouverture des agences de Pôle emploi est programmée pour le 18 mai ! Pour autant, cette reprise d’activité sera progressive. L’accompagnement à distance des demandeurs d’emploi et des entreprises continuera en effet à être privilégié à chaque fois que la situation le permet, et l’accès aux agences limité.

« Dans un premier temps, Pôle emploi va centrer ses activités sur celles qui nécessitent, pour garantir un service de qualité, d’être réalisées physiquement en agence et uniquement sur rendez-vous », indique l’opérateur dans un communiqué. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’avoir recours aux bornes en libre-service ou au matériel des zones d’accueil (photocopieuse, scanner) pour s’inscrire ou s’actualiser. Les conseillers qui détecteront une situation nécessitant un échange physique, ou qui recevront une demande spécifique, pourront également proposer un rendez-vous aux demandeurs d’emploi et aux entreprises qui le souhaitent.

L’accueil sans rendez-vous sera également possible, mais uniquement « limité aux situations d’urgence, en particulier sur les sujets liés à l’indemnisation des demandeurs d’emploi », prévient Pôle emploi.

Un référent sanitaire dans chaque agence

Durant toute cette semaine, les équipes seront mobilisées afin d’aménager les espaces communs et d’accueil du public. Pour chaque agence, et en fonction bien sûr des locaux, un nombre maximum de collaborateurs et d’usagers pouvant être présents simultanément sur site sera défini.

« Cette reprise d’activité se fera dans le strict respect des consignes sanitaires données par les pouvoirs publics, avec comme premier principe d’assurer la protection des agents et des usagers fréquentant les sites de Pôle emploi », souligne l’établissement. Gestes barrières et équipements (masques, visières, solutions hydro-alcoolique, produits désinfectants) seront mis en place sur chaque site qui disposera d’un référent sanitaire chargé de s’assurer quotidiennement du bon respect des principes de protection.

Des modalités qui « seront ajustées au fil des semaines afin de s’adapter aux évolutions de la crise sanitaire, aux consignes gouvernementales et à l’organisation globale de Pôle emploi », conclut le communiqué.