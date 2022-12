Portail « dédié à l’emploi en faveur de l’attractivité RH locale » lancé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Gers et SmartForum, spécialiste des solutions digitales pour l’emploi et l’attractivité des collectivités locales.

« Le premier défi des entreprises du Gers, c’est le recrutement. Nous travaillons l’attractivité économique de notre département où il fait bon s’installer », a déclaré lors de son lancement le 30 novembre dernier, Rémi Branet, le président de la CCI du Gers. La plateforme tend ainsi à faciliter la mise en relation entre les candidats et les recruteurs du territoire.

#LeGersRecrute permet donc aux employeurs de diffuser leurs offres et de valoriser leur marque employeur, et aux candidats de trouver des opportunités d’emploi ou de stage. Plus de 3300 sont déjà disponibles !

www.legersrecrute.fr