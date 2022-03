Le CHU de Toulouse organise un job dating virtuel du 11 au 15 avril prochain. L’établissement recherche des profils très variés. Du personnel soignant : aides-soignants, assistantes sociales, auxiliaires de puériculture, infirmiers diplômés d’état, infirmiers anesthésistes diplômés d’état, infirmiers de bloc opératoire diplômés d’état, infirmiers puériculteurs diplômés d’état, manipulateurs radio, éducateurs de jeunes enfants, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes. Mas également des assistants de régulation médicale (ARM), ambulanciers, cadres de santé, cadres supérieurs de santé, secrétaires médicales, techniciens de laboratoire...

Les candidats peuvent s’inscrire dès à présent (et avant le 4 avril !), via ce lien. Les recruteurs du CHU de Toulouse les contacteront ensuite pour valider leurs profils et leur proposer des entretiens de recrutement qui se dérouleront en visioconférence entre le 11 et le 15 avril.