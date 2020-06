Le portage salarial est-il un rempart à la crise ?

Florence Jeulin, vous êtes la directrice de l’agence toulousaine du groupe RH Solutions, qui a réalisé une étude nationale, du 24 avril au 20 mai derniers, auprès de ses consultants. Comment ont-ils vécu le confinement ?

L’impact sur leur activité a été sensible. 70% des 180 indépendants qui ont participé à cette étude anticipent en effet une baisse de leur chiffre d’affaires, de 20 à 50% sur l’année 2020. Mais ils se révèlent toutefois largement confiants, 79% des répondants se déclarant « optimistes » ou « plutôt optimistes » sur l’avenir. A Toulouse, sur la soixantaine de consultants que nous accompagnons, seule une dizaine n’a pas pu continuer à travailler. Et la plupart évoluaient dans le secteur de l’aéronautique et de la production.

Les autres sont donc parvenus à maintenir leurs activités ?

Oui ils se sont adaptés, se sont organisés, se sont emparés des solutions offertes par les nouvelles technologies (visio-conférences, webinars...), et ont ainsi continué à assurer leurs prestations. Ce qui a ainsi permis à 70% des consultants toulousains de stabiliser leur chiffre d’affaires.

Les difficultés rencontrées ont finalement été plus d’ordre psychologiques qu’organisationnelles, le sentiment d’isolement, la fatigue, la difficulté à maintenir la motivation ou au contraire à se déconnecter étant les plus fréquemment cités. Mais contrairement à d’autres indépendants, nos consultants n’étaient pas seuls. Nous avons en effet mis en place un plan de soutien pour les aider à maintenir au mieux leur activité, avec un millier de licences Zoom Pro, un programme de formation aux outils de télétravail, des formations commerciales, des webinars*...

Et puis ceux dont l’activité a cessé ou nettement diminué ont pu bénéficier de l’activité partielle ou du chômage, et donc être protégés socialement. Cette crise a ainsi rappelé que le portage salarial permet de se protéger des aléas économiques...

Est-ce que vous pensez qu’elle peut contribuer à son essor ?

Certainement. Même si nos agences restent pour l’instant fermées, nous continuons à recevoir de nombreuses demandes d’informations de la part d’indépendants qui tendent à plus de sécurité. J’organise d’ailleurs très régulièrement des réunions en visio, individuelles ou en petits groupes.

Et surtout, je reçois de nombreux appels de sociétés qui veulent connaître les modalités du portage pour faire appel à un indépendant expert en informatique ou en gestion du personnel. Elles me demandent de l’aide pour mettre en place une mission qui puisse leur permettre de couvrir rapidement un besoin, de relancer une activité ou de réorganiser un service. Elles comprennent alors que le portage peut leur apporter l’agilité et la flexibilité dont elles ont plus que jamais besoin dans la période actuelle.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Le prochain webinar de RH Solutions aura pour thème « Freelance et 100% salarié.e (CDI-CDD) », le mardi 30 juin, à 9h30 (45 minutes).

Pour s’inscrire, cliquez ici

Sur la photo : Florence Jeulin, directrice de l’agence toulousaine du groupe RH Solutions, également implanté à Montpellier. DR.