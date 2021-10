Le management écologique et solidaire pousse à Montpellier

Un campus MediaSchool de quatre écoles s’implante à Montpellier. L’European Communication School prépare les futurs communicants à des diplômes de Bachelor et Bac+4/+5. La 5e année ouvrira d’ailleurs à la rentrée 2022. #Supdeweb, école de webmarketing, forme dès la sortie du lycée jusqu’au Bac +5, en initial et alternance. Montpellier School of Sports spécialise les étudiants aux métiers de l’événementiel, la communication et le management dans l’univers du sport. Enfin, la nouvelle école du groupe, Green Management School, vise à implanter la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les organisations, qu’il s’agisse de bien-être au travail, du respect de l’environnement… « Ces belles idées doivent s’ancrer dans la réalité », estime la directrice du groupe à Montpellier, Virginie Brugues.

Audrey Pulvar aux programmes

Ouverte à tous les profils, Bac+3 minimum, étudiant en poursuite d’études ou professionnel en recherche d’une formation continue, l’école propose un cycle Bac+4/Bac+5 en alternance, et une pédagogie innovante en blended learning, rendant possible 70% des études à distance. Un conseil scientifique national, choisi par Audrey Pulvar (cofondatrice de l’école), se charge d’adapter en permanence les programmes aux innovations et besoins pratiques professionnels. À Montpellier, la première promotion, qui compte une quinzaine d’élèves, se retrouve en présentiel deux jours par mois. L’école recrute des profils déjà dotés d’un background et d’un projet professionnel. « Elle leur apporte une valeur ajoutée sociétale qui trouvera sa place aussi bien en entreprise qu’en collectivité ou en ONG, en tant que directeur RSE, directeur de la communication ou encore acheteur » précise la directrice. Le groupe MediaSchool, également présent à Toulouse, communique un taux d’employabilité de 89% dès l’année de sortie d’études, tous diplômes confondus.

Mathieu Michel



Environ 7000 euros par an en formation initiale

Sur la photo : La première promo a fait sa rentrée sur le campus de la Green Management School à Montpellier. DR.