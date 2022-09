Le groupe toulousain LP Promotion garde la forme

Chez LP Promotion, acteur majeur du marché de l’immobilier résidentiel, la culture d’entreprise se construit autour des valeurs « d’honnêteté, d’implication et d’esprit d’équipe ». Le groupe toulousain multiplie ses actions en faveur du bien-être et de la cohésion entre collaborateurs, notamment à travers le sport : des cours sont proposés aux salariés et la participation à des évènements sportifs est encouragée. Pour animer les équipes et se porter « garants de la convivialité », des happiness managers sont également présents dans chaque agence.

Cette année, l’entreprise souhaite embaucher en CDI une vingtaine de personnes : développeur foncier, webmarketeur, administrateur des ventes, ou encore responsable de site et employé polyvalent pour sa filiale résidences de services.

Postulez sur : lp-promotion.com