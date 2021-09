Le CHU de Toulouse opère de nouvelles embauches !

172 postes à pourvoir sur des profils très variés ! Le CHU de Toulouse continue à renforcer ses équipes et organise, pour ce faire, une nouvelle opération de recrutement 100% digitale. Professionnels de santé et médico-techniques sont recherchés par l’établissement, récemment classé 1er établissement public français par le magazine Le Point.

A partir de ce lundi 27 septembre et avant le 8 octobre, les candidats sont donc invités à postuler, puis entre le 5 et le 12 octobre, les recruteurs du CHU les contacteront par mail pour les informer que les offres d’emploi sont en ligne. Les personnes inscrites pourront alors se positionner sur les postes de leur choix. Enfin, dernière étape, à compter du 15 octobre, un mail les informera de la date de leur entretien de recrutement qui se déroulera en visioconférence entre le 19 et le 22 octobre.

Depuis le début de l’année 2021, le CHU de Toulouse a effectué 1277 recrutements, dont 667 soignants ! Des embauches visant à remplacer une partie du personnel, mais aussi à répondre aux besoins inhérents de certains services particulièrement impactés par le contexte épidémique.

