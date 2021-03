Le CHU de Toulouse accueille des renforts

« La crise sanitaire est venue majorer nos besoins », souligne en préambule Cécile Abella, la directrice adjointe à la Direction des ressources humaines du CHU de Toulouse. Des besoins estimés à 1796 postes cette année. « 80% correspondent à des remplacements, temporaires ou pérennes. 15% à des renforts de personnels, dans les centres de dépistage ou de vaccination, ainsi que les unités qui accueillent les patients atteints de la Covid-19. Et enfin, 5% sont des créations pour accompagner le développement d’activités telles que la pédopsychiatrie. »

Un plan d’attractivité

Des emplois à pourvoir sur les six sites que totalise le centre hospitalier à Toulouse, mais aussi dans son établissement de La Fontaine Salée, situé à Salies-du-Salat. Des emplois très variés, près de 200 professionnels différents au sein de ses services. « Nous avons des besoins en personnels soignants (infirmier, aide-soignant, infirmier puériculteur, infirmier de bloc, infirmier anesthésiste, sage-femme, cadre de santé...). Sur les métiers de la rééducation (masseur kinésithérapeute, diététicien...) également, ainsi que les métiers médico-techniques (préparateur en pharmacie, manipulateur radio). Nous recherchons aussi des secrétaires médicales. » Les postes en alternance seront par ailleurs plus nombreux cette année. « De l’ordre d’une quarantaine sur les métiers qui s’y prêtent, à l’image des systèmes d’information, en plein boom, ou du bionettoyage. »

La plupart des emplois proposés par le CHU de Toulouse sont certes « normés » et requièrent donc des diplômes obtenus très souvent à l’issue de formations initiales. Des métiers en tension, en raison d’une demande largement supérieure au nombre de candidats. Une difficulté que l’établissement tente de surmonter de diverses manières. « Notre atout majeur, c’est de relever de la fonction publique, mais nous allons au-delà. Nous accentuons notamment notre plan d’attractivité, avec des actions en faveur de la qualité de vie au travail, un bus mobile de « self détente » par exemple. » « Nous développons également l’embauche de certains personnels en CDI, ce qui leur permet de passer leurs concours avec plus de sérénité et de se projeter », ajoute Emmanuelle Godard, responsable du secteur recrutement et mobilité du CHU. Des postes à pourvoir tout au long de l’année, avec toutefois un pic en amont de la période estivale.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.chu-toulouse.fr

Photo CHU Toulouse.