La société toulousaine Appstud recrute au-delà de son code postal

L’entreprise innovante Appstud, dont le siège est à Toulouse, va recruter vingt personnes en 2021 afin d’accompagner sa croissance. « Malgré une année 2020 difficile, nous avons réalisé 20% de croissance et nous tablons sur un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros pour le prochain exercice », rapporte Sébastien Seblin, son PDG. Cette société, qui compte déjà quarante personnes et des bureaux à Paris, Montréal et Minsk, se spécialise dans le développement d’applications avec trois verticales métiers : le e-commerce, la mise en relation et l’IA appliquée au traitement d’images.

Appstud ouvre ses embauches à tous les candidats « quel que soit leur code postal ». « Nous avons compris que les compétences n’étaient pas forcément localisées géographiquement et, à la faveur de la crise, nous avons déployé nos chakras et constaté que nous étions en mesure de recruter n’importe où. » L’entreprise recherche des profils pour trois grands métiers : l’UX Design, la technique et le marketing. « Dans le domaine de la technique, nous intégrerons avant tout des architectes. La réflexion sur le projet prime sur la connaissance du code. Pour les compétences technologiques, il va s’agir de Swift, de Kotlin, de Flutter ou de JS », détaille le PDG.

Des tests d’embauche très poussés

Pour choisir ses futurs collaborateurs, Appstud mise à la fois sur le feeling, mais aussi sur des tests d’embauche très poussés, qui demandent déjà un investissement aux candidats et permettent d’écrémer. « Nous commençons par un entretien RH classique pour cerner le profil psychologique du postulant et ses motivations. Nous leur demandons ensuite de mobiliser un demi-journée pour leur poser un cas d’usage. Le langage technique s’apprend à l’école, nous allons estimer leur capacité à résoudre un problème plus complexe. » La troisième étape est plus conviviale est permet d’évaluer autour d’un verre, dans la mesure où les bars sont ouverts, si le candidat s’intégrera. « La cohésion d’équipe est l’un des piliers de la société, ce qui explique notre faible turn-over », se réjouit Sébastien Seblin.

Dans les candidatures, l’entreprise est sensible aux expériences entrepreneuriales mais aussi à l’engagement que les personnes ont pu montrer dans leur travail. Par exemple la création d’un blog. Une expérience à l’international est un vrai plus dans une société où l’anglais est la langue de travail. Appstud mise sur sa marque employeur et sa capacité à s’améliorer constamment pour attirer les candidats. Elle s’engage à leur proposer une diversité de projets et de formations.

Louise Lané

Contact : jobs@appstud.com

