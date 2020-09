Les employeurs préparent la saison d’hiver ! Et Pôle emploi Occitanie les accompagne en organisant deux salons dédiés.

« Tout Schuss vers l’emploi » sera organisé en ligne cette année. Du 3 au 25 octobre, les candidats pourront postuler dans les stations des vallées d’Aure et du Louron : Piau Engaly, Val Louron, St Lary Soulan et Peyragudes (Hautes-Pyrénées). « Les postes proposés sont ouverts au personnel qualifié ou non qualifié, avec ou sans diplôme, débutant ou expérimenté (logement pour la plupart des postes) », précise Pôle emploi.

Autre salon virtuel, « Les sommets de l’emploi » permettra de candidater auprès des professionnels des stations de ski, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce des Vallées des Gaves, là encore dans les Hautes-Pyrénées. Il se déroulera du 3 au 15 octobre, également sur la plateforme de salon en ligne de Pôle emploi.

Pour participer à Tout Schuss vers l’emploi, cliquez ici

Pour participer aux Sommets de l’emploi, cliquez ici