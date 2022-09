La SNCF annonce vouloir recruter massivement en Occitanie !

Soixante agents commerciaux à bord des trains, cinquante conducteurs de trains, trente agents de maintenance du matériel roulant et dix opérateurs d’exploitation ferroviaire. Tels sont les besoins de la SNCF en Occitanie, des emplois qui s’ajouteront au soixante recrutements déjà réalisée cette année !

« Avec une croissance du trafic record en Occitanie de + 20% et un objectif de 100.000 voyageurs par jour d’ici 2030, ce sont plus de 150 nouveaux collaborateurs qui sont en cours de recrutement pour cette année 2022 et l’année 2023 », indique ainsi l’entreprise dans un communiqué.

Pour postuler, cliquez ici