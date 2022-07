La Poste Groupe se bouge pour les jeunes

Formaposte Sud-Est, le centre de formation en alternance de La Poste Groupe pour l’ex-région Languedoc-Roussillon, se mobilise fortement pour l’emploi des jeunes. Cette année, près de 200 postes seront ouverts du CAP au Master, dans ses trois principales filières, à commencer par celle de la distribution-logistique avec 126 contrats en Languedoc-Roussillon.

Distribution, service, banque...

« Cette filière est clairement en tension, avec des difficultés de recrutement pour les formations en apprentissage : nous avons 20% de besoins exprimés supplémentaires en 2022 par rapport à 2021. Notre offre permet une formation complète, à la fois pour apprendre un métier en évolution, celui de facteur, gagner en expérience dans la distribution et les services au sein d’un grand groupe, et développer son employabilité. Notre principal enjeu est de rendre la formation attractive face à une myriade d’offres accessibles sans diplôme », explique Léo Pico, responsable pôle recrutement et communication de Formaposte Sud-Est.

Chargés de clientèle, conseillers financiers et responsables commerciaux seront également embauchés pour ses activités banque-commerce (47 contrats à l’est de la région). Enfin, les fonctions supports ne sont pas oubliées, même si les besoins sont plus réduits (24) : responsable RH, responsable de site, responsable opérationnel. « En choisissant cette filière, les candidats vont intégrer des projets qui touchent le quotidien de l’entreprise à la fois sur des missions opérationnelles, mais aussi dans le cadre de son évolution et transformation », note Léo Pico.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : formaposte-sudest.fr

Crédits photo : André Tudela - Le Groupe La Poste.

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.