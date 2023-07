La Mairie et la Métropole de Toulouse recrutent et forment !

Avec 4600 CDD et un millier de CDI programmés cette année, les recrutements continuent à rester soutenus dans la ville et la métropole de Toulouse. « Les principaux postes concernés sont ceux d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur jeunes enfants, d’animateur, de gestionnaire comptable, gestionnaire marchés publics, instructeur droits des sols, plombier, électricien, jardinier, conducteur de travaux… ainsi que les métiers du numérique, de l’environnement et de l’énergie », indique Alexandre Madrenes, responsable recrutements spécifiques et temporaires à la Mairie de Toulouse.

Fortement engagée en matière de formation des jeunes, la collectivité ouvrira également 200 contrats d’apprentissage cette année. « L’apprentissage concerne tous les niveaux de diplômes, du CAP au Master 2 ou école d’ingénieur, dans des spécialités très variées, qu’elles soient administratives ou techniques. »

Postulez sur : metropole.toulouse.fr

