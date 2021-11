La Maif se dote d’un campus à Labège

En partenariat avec l’Université Toulouse Capitole, La Maif a ouvert seize postes en alternance en L3, et en ouvrira seize supplémentaires en M1 en septembre 2022. Accueillis sur son campus de Labège, les étudiants vont se préparer aux métiers de juriste d’entreprise ou de juriste de copropriété, grâce au cursus nouvellement créé par l’université.

Un Master en 2022

Si plusieurs formations enseignent le Code des assurances, celles-ci ne s’y cantonnent pas. Et pour Pierre Delattre, responsable du centre de gestion de La Maif à Toulouse, c’est précisément là que réside leur intérêt : « Très souvent, nous réglons des litiges du quotidien, entre voisins, dont la solution ne se trouve pas dans le Code des assurances. » Or en L3, puis en Master Juriste d’entreprise ou Juriste de copropriété (dont l’ouverture est programmée en 2022), le droit des contrats, de l’immobilier, de la consommation… sont justement enseignés. Des connaissances précieuses pour la compagnie d’assurances. En phase avec ses attentes, et avec la volonté de l’établissement. « Nous nous appuyons sur ce partenariat pour nous assurer que nos formations collent aux besoins réels. Nous sommes complémentaires entre le savoir acquis à l’université et son application en apprentissage », souligne le vice-président de l’Université Toulouse Capitole, délégué à la formation professionnelle, Gérard Jazottes.

À l’issue de leur Licence, les étudiants pourront ainsi poursuivre leurs études en Master. Avec La Maif bien sûr, au rythme de deux semaines à l’université et deux semaines en entreprise, ou dans un autre secteur, la compagnie d’assurance ne détenant pas l’exclusivité des postes ouverts en apprentissage. Les inscriptions seront ouvertes sur le site de l’université à partir de mars 2022.

Mathieu Michel

Crédit photo : Vincent Nguyen - Maif