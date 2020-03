La FBTP de Haute-Garonne vous invite à choisir votre « team » !

« Nos besoins en recrutement sont endémiques et concernent tous les profils, soit 4600 postes recensés en Haute-Garonne cette année pour pouvoir assurer la production qui nous est demandée », déclare Émile Noyer, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de Haute-Garonne. Des besoins difficilement pourvus malgré les nombreuses actions menées par la fédération et ses partenaires. « Cela constitue un frein à la croissance de nos entreprises et peut faire le lit de mauvaises pratiques comme le travail illégal. Nous avons donc décidé de mettre en place une commission attractivité en 2018, de la doter de moyens financiers et humains pour identifier les difficultés et surtout, y apporter des réponses. Cela se concrétise aujourd’hui avec le lancement d’un nouveau dispositif destiné à informer les jeunes sur les formations et les opportunités d’emploi et de carrière dans le BTP. »

Des « chantiers d’excellence » comme vitrines

« Nous avons commencé par mener une enquête », explique le chef de file de cette commission, Christophe Bonis Charancle, « et avons eu la surprise de constater que nos métiers bénéficient globalement d’une bonne image. Il sont perçus comme innovants, d’avenir, nécessitant de réels savoir-faire, de la polyvalence, porteurs de valeurs... Là où le bas blesse en revanche, c’est que le grand public continue à avoir une image passéiste de notre secteur qui a pourtant beaucoup évolué ! Nous nous sommes par exemple beaucoup mécanisé et les matériaux sont beaucoup plus légers et donc faciles à mettre en oeuvre. Les nouvelles technologies sont également très utilisées (BIM, drones...), nos effectifs se sont féminisés, nos rémunérations sont attractives, nos entreprises favorisent les évolutions de carrière et l’équilibre vie professionnelle, vie privée.... autant des points sur lesquels nous souhaitons communiquer à travers Time to build. »

Lancé le 3 mars dernier, le dispositif s’articule autour d’un site Internet, « une pièce maîtresse », qui informe sur les métiers, les formations nécessaires et les établissements qui les dispenses en Haute-Garonne ou dans la région. Des témoignages de collaborateurs seront régulièrement mis en ligne sur le portail et les réseaux sociaux. Et la FBTP 31 continuera bien sûr à multiplier les rencontres sur les salons, dans les écoles ou sur les chantiers. Et notamment des « chantiers d’excellence ». « Ils démarreront en fin d’année. L’idée est de redéfinir avec nos partenaires que sont la Ville de Toulouse pour la construction d’une école, et Alteal pour celle d’un immeuble de logements, de nouveaux standards visant à améliorer les conditions de travail comme la qualité finale des réalisations », explique Émile Noyer. « Ce seront donc de formidables vitrines pour les entreprises comme leurs collaborateurs, qui deviendront ambassadeurs de leurs métiers lors des visites que nous organiserons. »

Avec Time to build, la FBTP 31 entend ainsi contribuer à une meilleure connaissance de son secteur, mais également impulser de nouvelles avancées. Une façon d’inviter jeunes et entreprises à construire leur avenir autrement.

Ingrid Lemelle



Pour en savoir plus : timetobuild.fr

Sur la photo : Émile Noyer, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Haute-Garonne, Christophe Bonis Charancle, chef de file de la commission attractivité de la fédération. Photo DR.