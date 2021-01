La CCI Occitanie lance Purple Campus !

6000 apprentis, 17 sites, 100 diplômes ou titres du CAP au diplôme d’ingénieur, 88% de réussite aux examens, 82% de taux d’insertion 6 mois après leur sortie de formation, 6000 entreprises partenaires, 14 partenaires pédagogiques.... autant de chiffres égrenés par le président de la CCI Occitanie lors de l’inauguration du nouveau campus situé à Carcassonne. Une façon pour Alain Di Crescenzo de rappeler le rôle majeur des chambres consulaires en matière de formation par l’apprentissage depuis 40 ans. De poser également les bases de la nouvelle structure qui chapeaute désormais l’ensemble des CFA du territoire.

A l’instar du site de Carcassonne, les seize autres centres de formation relèvent en effet d’un CFA unifié. Une association dotée d’un budget de 47,5 millions d’euros, dont 42 millions dédiés à l’apprentissage. Une entité baptisée Purple Campus, en remplacement de la marque CCI Sud Formation, jugée « complexe à mémoriser » et « peu signifiante pour ses cibles ». Cette -r-évolution, impulsée par les CCI de l’ex-région Languedoc-Roussillon, a connu un coup d’accélérateur sous l’effet de la Loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

Une évolution nécessaire

« Dans un marché ouvert à la concurrence, il fallait aller plus loin pour toujours mieux répondre aux besoins des entreprises et des jeunes. Nous avons décidé d’externaliser nos activités d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce changement de statut permet, avec Purple Campus, de conjuguer agilité et sécurité », estime ainsi Alain Di Crescenzo. De quoi préserver et conforter le leadership de la CCI Occitanie en matière d’apprentissage. Développer également son offre en matière de formation tout au long de la vie. Conserver enfin la confiance de ses partenaires. Les entreprises, mais aussi les collectivités.

Lors de l’inauguration, qui s’est tenue le 7 janvier dernier à Carcassonne, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et marraine de Purple Campus, a d’ailleurs confirmé son soutien à cette nouvelle structure qui contribue à « garantir la qualité et la pluralité des formations sur notre territoire ». Et d’autres chiffres de confirmer ce rôle des CCI, puisque 43 formations supplémentaires auraient été ouvertes à la rentrée 2020 et les effectifs apprentis progressé de 21%.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Le Purple Campus de Carcassonne, inauguré le 7 janvier dernier. Photo CCI Occitanie.