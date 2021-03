La Banque Populaire Occitane recrute et... forme beaucoup !

« Nous avons recruté 200 collaborateurs en 2020, parmi lesquels 100 alternants, et nous sommes sur cette même trajectoire pour l’année 2021 », indique Philippe Gibaud, DRH de la Banque Populaire Occitane. La banque coopérative, filiale du Groupe BPCE, continuera donc à porter une attention toute particulière aux jeunes. En CDI ou en alternance, la BPO étant l’une des banques pilotes du CFA du Groupe BPCE, ce qui lui permet de former des apprentis en lien avec l’École Supérieure de la Banque et Toulouse School of Management.

« Nous recherchons des profils commerciaux (conseillers de clientèle particuliers, professionnels, conseillers en gestion de patrimoine…), de niveau Bac +3 à Bac +5, que nous recrutons par bassin de vie sur l’ensemble des huit départements que nous couvrons. » L’enseigne va également intégrer des profils experts sur des fonctions transverses en informatique, data, comptabilité ou juridique, à Albi, Balma et Cahors.

Postulez sur : www.occitane.banquepopulaire.fr