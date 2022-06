La Banque Populaire Occitane poursuit ses investissements

La Banque Populaire Occitane (BPO) compte aujourd’hui 591.000 clients, 195.000 sociétaires, et plus de 2000 collaborateurs déployés sur trois sites centraux, 204 agences, quinze centres d’affaires et réseaux spécialisés (agriculture, banque privée ou dédiés aux start-ups). Une banque qui continue à se développer, à former et à recruter fortement. Cette année, ce sont en effet 150 CDI, 50 CDD et 50 contrats en alternance qui seront créés en Aveyron, dans le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Lot-et Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Pour ses postes en alternance, la Banque Populaire recherche des profils Bac +2 de moins de 30 ans, motivés par la préparation du Bachelor Banque omnicanal de l’ESBanque à Toulouse. De nombreux emplois de conseiller de clientèle viseront les débutants, de niveau Bac +3/5, avec des appétences relationnelles. Enfin, des postes d’experts seront ouverts dans le domaine du digital, de la Data, du juridique, de la comptabilité…

Postulez sur : recrutement.bpce.fr

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.