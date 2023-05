La Banque Populaire Occitane diversifie ses RH

Environ 160 CDI, 100 contrats en alternance et quelques CDD. La Banque Populaire Occitane va de nouveau recruter à des niveaux élevés cette année. Des profils « avec une appétence commerciale et tournés vers le client ». Des profils expérimentés, en reconversion, des alternants, des jeunes diplômés… « Nous évoluons vers une plus grande diversité en termes d’âge, de niveau de diplôme et de parcours professionnel », souligne Nathalie Camps, sa responsable recrutement et alternance.

Pour détecter ses futurs collaborateurs, la banque multiplie les canaux. « Nous travaillons en synergie avec les organismes de formation, participons aux jobs dating et salons organisés sur nos huit départements et développons en interne une cooptation ciblée par bassin de vie. » L’essentiel des embauches viendra renforcer les équipes commerciales de ses agences bancaires situées en Aveyron, Haute-Garonne, dans le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, et Tarn-et-Garonne.

Postulez sur : www.banquepopulaire.fr/occitane

