L’expertise des composites à Nîmes

De plus en plus complexes, les matériaux composites requièrent toujours de solides compétences en mécanique, mais aussi en chimie désormais. C’est pour répondre à ce besoin que le département des Science et génie des matériaux de l’IUT de Nîmes a ouvert la Licence professionnelle Expertise et maintenance des matériaux composites en aéronautique.

Un cursus d’un an, accessible sur dossier avec un diplôme Bac +2 de type BTS Aéronautique, Maintenance des systèmes, DUT SGM, GMP... En formation initiale, alternance ou continue, les étudiants acquièrent toutes les connaissances nécessaires à la conception et la réparation de pièces aéronautiques, une partie des enseignements visant à les familiariser à la culture et l’environnement spécifiques de ce secteur. Ils pourront toutefois trouver plus largement des débouchés dans l’industrie du sport et des loisirs, des transports, de l’énergie...