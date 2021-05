Cuisiniers, commis de cuisine, serveurs, agents polyvalents, réceptionnistes, plongeurs, service de chambre, animateurs d’attraction (accrobranche...), animateurs de loisirs auprès d’enfants et ados, surveillants de baignade, agents d’entretien et de maintenance.... les professionnels de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et des loisirs recrutent dans le Tarn.

En partenariat avec l’UMIH 81 (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie), Pôle emploi leur dédie un salon de recrutement en ligne. Demandeurs d’emploi débutants ou expérimentés, étudiants ou actifs en réorientation sont invité à se connecter sur la plateforme salonenligne.pole-emploi.fr pour postuler !

Du 22 mai au 4 juin 2021.