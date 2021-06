Dans le cadre du mois des diversités culturelles, un forum de l’emploi sera organisé ce samedi 12 juin, de 10h à 18h, à l’Espace Diversités Laïcité de Toulouse.

Au programme, des ateliers de recherche et de préparation à l’emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, préparation aux entretien et LinkedIn), le matin ; une table ronde sur la situation de l’emploi à Toulouse (de 13h30 à 15h30) ; et enfin une présentation de parcours inspirants à travers des figures issues de la diversité, de 16h à 17h.

Entrée libre, sur réservation, dans la limite des 93 places disponibles par mail à : accueil.edl@mairie-toulouse.fr