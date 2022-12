L’Institut Agro Montpellier, la nouvelle grande école !

« La création de l’Institut Agro marque un tournant historique pour apporter des réponses concrètes face aux transitions agroécologiques, alimentaires, numériques, climatiques, énergétiques, économiques et sociales », ont déclaré ses fondateurs. Cette nouvelle grande école publique, opérationnelle depuis le 1er janvier dernier, est née du regroupement de trois grandes écoles à la pointe de la formation et de la recherche : l’Institut Agro Dijon, l’Institut Agro Rennes-Angers, et bien sûr l’Institut Agro Montpellier (ex-Montpellier SupAgro).

Des partenariats stratégiques

La réunion de leurs expertises leur permet de pouvoir faire désormais jeu égal avec les plus grands établissements internationaux. D’agir également à l’échelle nationale et mondiale. En juillet 2022, l’institut s’est d’ailleurs engagé, aux côtés de l’École des hautes études en santé publique et de VetAgro Sup dans un projet d’envergure : « One Health ». Objectif de cette convention cadre, structurer les coopérations et renforcer les synergies entre les trois établissements à la convergence des trois santés, humaine, animale et environnementale. « La raison d’être de l’Institut Agro est de former la jeunesse pour contribuer à mieux nourrir le monde dans un environnement préservé, et ce consortium nous permet d’aborder de façon stratégique et structurée les nécessaires interfaces avec la santé pour transformer les systèmes agricoles et alimentaires dans un contexte d’urgence climatique et environnementale », a alors déclaré Anne-Lucie Wack, sa directrice générale.

Ingrid Lemelle

Crédit photo Institut Agro Montpellier.