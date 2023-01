L’IHECF s’implante à Toulouse !

Esicad, Ipac Bachelor Factory, Iscom, MBway, MyDigitalSchool et Win. Les six écoles toulousaines du groupe Eduservices ont fait leur rentrée sur un tout nouveau campus. Toujours à Labège, et toujours à proximité du centre commercial, mais dans de plus vastes locaux. Salles de cours équipées d’écrans dynamiques, salles informatiques, espaces de coworking et de détente, une grande cafétéria… le cadre est propice à la réussite de ses quelque 1300 étudiants. Et à l’évolution du groupe.

Les incontournables et des spécialités

Eduservices, qui a ouvert plusieurs écoles ces dernières années à Toulouse, s’apprête en effet à en lancer une septième ! L’IHECF. Créé il y 30 ans par l’Ordre des experts-comptables rennais, l’établissement prépare aux métiers du chiffre et du conseil. L’offre de formation s’articule ainsi autour de deux filières, l’expertise comptable et la direction financière, qui propose treize cursus très spécialisés accessibles en alternance dès la première année. Le Diplôme d’expert-comptable (DEC) et le Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) bien sûr, formations incontournables du secteur, mais également un panel de Bachelors et MBA spécifiques à la gestion de la trésorerie, de la paie, de l’audit…

Autant de cursus assortis de nombreux débouchés. « Les métiers de la comptabilité et finance sont aujourd’hui le troisième domaine d’activité qui prévoit le plus grand volume de recrutement : on parle de plus de 32.000 recrutements d’ici à 2025 », rappelle l’école, qui met également en avant ses résultats. « L’IHECF enregistre des taux de réussite nettement supérieurs aux moyennes nationales en 2022 : 70% pour l’obtention du DCG contre 40% au national et 65% pour l’obtention du DSCG contre 30% pour le national. »

Ingrid Lemelle

Crédit photo IHECF.