L’IES Business School arrive à Perpignan

L’IES Business School, née en 2015 à Rouen, en Normandie, poursuit son développement. Après s’être installée aux Sables-d’Olonne, l’école de commerce vient en effet d’inaugurer un nouveau campus à Arles, et un 5e site s’apprête à ouvrir ses portes à Perpignan. « Il sera opérationnel début 2023 et nous permettra d’accueillir les jeunes Perpignanais qui ont démarré leur cursus à Arles, ainsi que les étudiants qui nous rejoindront en rentrée décalée en janvier/février 2023 », explique Jean-François Bures, directeur marketing et communication de l’école.

L’IES Business School propose un panel de quarante spécialités, du Bac +2 au Bac +5, en formation initiale ou en alternance. Toutes ne seront pas dispensées en Occitanie. « Nous sommes à l’écoute des attentes de chaque territoire pour déterminer notre offre, mais le campus de Perpignan va très vite monter en puissance », assure Jean-François Bures.

6600 euros par an, hors alternance.