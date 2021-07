L’Efap élargit ses horizons en Occitanie

L’Efap va implanter quatre nouveaux campus à la rentrée 2021, parmi eux deux vont voir le jour en Occitanie, à Toulouse et à Montpellier. « Depuis la création de l’école, il y a soixante ans à Paris, nous avons ouvert le champ des possibles autour des métiers de la communication. Nous comptions déjà quatre établissements à Paris, Lille, Bordeaux et Lyon et nous avons décidé d’en créer quatre supplémentaires pour permettre aux étudiants qui le souhaitent de rejoindre nos formations plus aisément », indique Lauriane Masella, chargée de développement de l’école.

Une ouverture des Mastères à Toulouse et Montpellier en 2022

Le cursus de l’Efap débouche sur l’obtention d’un Bac +5 de Manager de la communication. Pendant quatre ans, les étudiants travaillent sur tous les fondamentaux de la discipline – marketing, événementiel, communication, digital... -, afin d’acquérir une vision à 360° du secteur. Ils se spécialisent en cinquième année via un panel de vingt-trois thématiques de MBA, parmi lesquelles on compte par exemple : Communication & management événementiel, Communication & marketing stratégique, Communication & production événementielle, Communication & relations médias ou Sport business & communication. « Chaque campus compte ses propres spécialisations en fonction de son environnement économique », note Lauriane Masella. « Certaines sont proposées en alternance. Tous nos intervenants sont d’ailleurs en activité et ont un pied à l’école et l’autre en entreprise. »

À Toulouse et Montpellier, l’école proposera d’abord ses cursus en première et en quatrième année, au niveau post-bac et pour les détenteurs d’une Licence. Les MBA n’ouvriront à Toulouse et Montpellier qu’à la rentrée 2022 et les spécialisations à venir ne sont pas déterminées pour le moment. « La première année de formation est disponible hors Parcoursup via un concours d’entrée qui comprend un écrit et un entretien oral. Pour les entrées en en quatrième année, le processus est différent et repose sur un examen des relevés de notes, des diplômes, du CV et de la lettre de motivation », détaille Lauriane Masella. Un côté créatif, une aisance à l’oral et à l’écrit sont des qualités requises pour intégrer ce parcours. À noter que les deux établissements occitans seront situés sur les campus de l’école Brassart.

Louise Lané

Photo Efap DR.