L’École des métiers de la piscine vous invite à plonger !

Le Lycée de Rignac conforte son positionnement d’« École des métiers de la piscine ». Avec son centre et son plateau technique dédié, l’établissement aveyronnais accueille en effet régulièrement des professionnels, dans le cadre de cursus de formation continue, mais prépare également en alternance au Brevet professionnel Piscine.

Désormais, il propose aussi le BTS Technico-commercial énergie et environnement piscine. Une formation qui combine à la fois enseignements industriel et commercial, l’objectif étant de préparer les alternants à occuper diverses fonctions : la vente, le développement de clientèle, la gestion de l’information technique et commerciale, le management et la mise en œuvre de la politique commerciale.

Pendant deux ans, en apprentissage ou contrat de professionnalisation, les étudiants vont ainsi acquérir des savoirs techniques afin de pouvoir conseiller et proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs futurs clients, et bien sûr, des compétences commerciales pour performer dans leur futur poste et évoluer.